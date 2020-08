I vigili del fuoco rendono omaggio a Piero Vacca, a 40 anni dalla sua morte [FOTO]

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, ingegner Marco Frezza, l'Associazione Pompieri Senza Frontiere e l'Associazione Per la Storia dei Vigili del Fuoco, hanno voluto onorare la figura di Piero Vacca , a quarant’anni dalla sua scomparsa nel corso di un’esercitazione alpinistica in parete, precipitando dalle pendici del Monte Freidour, noto agli appassionati come “Rocca Sbarua”.

L’intervento del suo amico e collega Piero Olivero Pistoletto è stato particolarmente commovente sia per l’emozione, che ha rotto il suo intervento in più momenti, sia per l’appassionante ricordo che ha fatto di Piero Vacca. Piero aveva due grandi passioni: la montagna e la fotografia. Il suo grande trasporto per l’ambiente alpino portò Vacca a maturare anche una notevole esperienza, che successivamente si rivelò di grande utilità per la creazione, presso il Comando VVF di Torino, di un nucleo di soccorritori per gli incidenti in montagna. A tale proposito, non appaia esagerato affermare che Piero Vacca sia stato il precursore degli attuali SAF, gli specialisti dei Vigili del Fuoco che operano in ambienti ostili.