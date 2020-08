Anche le supercar si trovano usate: Porsche Macan in offerta

Le auto di seconda mano stanno ancora trainando un mercato che ha subito diversi scossoni negli ultimi mesi. In fase post covid gli italiani hanno confermato la preferenza per questo tipo di vetture, soprattutto per quanto riguarda il segmento medio e quello delle utilitarie, ma non solo. Oggi anche le supercar sono disponibili in versione usato, ma anche con le km zero. Del resto, ottenere un forte sconto su un prezzo molto elevato consente chiaramente di risparmiare in maniera sostanziale. Tra le supercar più amate dagli italiani troviamo anche la Porsche Macan, disponibile anche in versione a km zero.

Cosa sono le auto a km zero

Dove trovare una Macan in offerta

Lo sconto applicato

Un’auto a km zero è una vettura nuova, mai usata, che è però stata immatricolata dal concessionario che la propone. Solitamente questo tipo di strategia si attua quando il concessionario ha dei contratti per particolari scontistiche con la casa madre, o il grossista che gli fornisce le auto. L’opportunità è quindi particolarmente ghiotta, in quanto la precedente immatricolazione abbassa il costo dell’auto, quindi trovare una Macan a km zero permette di portarla a casa con uno sconto che è spesso vicino al 10% del prezzo di listino, non male per un’auto praticamente nuova. In più, invece di attendere per la consegna, le auto a km zero sono già disponibili presso il concessionario; sono quindi perfette per chi non ama le lunghe attese. Un concessionaria di auto usate a Brescia e Provincia , che si occupa soprattutto di vetture di seconda mano, è di certo in grado di offrire diversi modelli di supercar a km zero.

Perché gli italiani amano la Macan

Un’auto di lusso versatile e comoda

Viaggiare in tutta comodità

Le motivazioni che spingono gli italiani ad apprezzare in modo particolare la Porsche Macan sono varie, a partire dal puro e semplice desiderio di guidare uno status symbol. Porsche è un brand di lusso noto in tutto il mondo, apprezzato non solo in Italia; guidare una Porsche è già di per sé un privilegio. Una Macan non è semplicemente una Porsche, ma un’auto costosa ed elegante, che sa farsi notare in mezzo a tutte le altre. Non solo gli italiani, ma anche in altri Paesi è l’auto del segmento più apprezzata e diffusa, nonostante il costo elevato. Un’estetica accattivante, unita a interni lussuosi e comodi e a uno stile di guida piacevole rendono quest’auto un vero must sotto vari punti di vista. Per altro stiamo parlando di una vettura che offre moltissimo spazio interno, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza. Perfetta quindi anche per le famiglie, sia per l’utilizzo in città che per i lunghi viaggi.

I vantaggi di scegliere un’auto usata

Costa meno, stessa qualità

Tanti fanno questa scelta

Quindi anche per le supercar c’è chi approfitta della offerte a km zero e delle vetture di seconda mano. Del resto non c’è nulla di male nel voler ottenere il massimo con il budget che si ha a disposizione. Considerando anche il fatto che spesso le auto a km zero sono full accessoriate, con tutto ciò che si può desiderare da un’auto di un certo livello.