Mes, Fregolent attacca Appendino: “Taccia, mi fido di infermieri e medici se dicono che serve”

"Poche settimane fa i medici e gli infermieri del Piemonte hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio Conte per chiedere che i soldi del Mes finalizzati alla sanità, siano richiesti subito ed utilizzati per progetti di riqualificazione e potenziamento del sistema sanitario. Io mi fido di loro, definiti da tutti eroi, che sono stati mesi in prima linea contro il Covid ed hanno visto malati gravi, morti e vissuto sulla loro pelle il virus. Chiara Appendino abbia rispetto delle vittime e cerchi di occuparsi di Torino se ci riesce, visti i disastri di questi anni; lasci perdere ogni discorso demagogico e populista soprattutto in settori che non sono di sua competenza. Per accreditarsi come leader nazionale non bastano le frasi fatte": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva sulle parole del sindaco di Torino e relative all'utilizzo del Mes.