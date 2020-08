Sestriere Film Festival, premiato il russo Vitaly Lazo

Il regista russo Vitaly Lazo ha vinto con 'Death Zone - Nanga Parbat' la decima edizione del Sestriere Film Festival. Premio della Giuria per Reinhold Messner. Il mio Sudtirolo | Markus Augè, che racconta le origini del Re degli Ottomila.

Menzione speciale per Felicitè | Antoine Frioux, sull'impresa sportiva di tre sciatori estremi negli scenari superbi del Monte Bianco. La fotografia vincitrice del concorso fotografico è stata 'Mi sono perso' di Ennio Vanzan, unico autore salito sul palco per ritirare il riconoscimento da parte di Roberto Gualdi, direttore della kermesse che a causa dell'emergenza Coronavirus quest'anno è stata in forse fino alla vigilia.