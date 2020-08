Collegno, in corso Francia un nuovo cantiere per la metro

Nuovo cantiere in corso Francia. In città proseguono i lavori per il prolungamento della linea 1 della metropolitana e Collegno si sta preparando ad accogliere questa novità, che, con l’aggiunta delle tre nuove fermate, Certosa, Collegno Centro e Leumann, la porterà a un totale di cinque stazioni.

A partire da quest’oggi, lunedì 10 agosto 2020, infatti, in corso Francia, tra via Minghetti e il civico 262, prenderà il via l'installazione del nuovo cantiere per la realizzazione del secondo pozzo di ventilazione.