Coronavirus, la Regione Piemonte proroga al 7 settembre le misure di contenimento

Resteranno valide fino al 7 settembre le misure attualmente in vigore in Piemonte per contenere i contagi da Coronavirus. Lo prevede l'ordinanza firmata questa sera dal vicepresidente della Regione Fabio Carosso.

Rimane dunque obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi al chiuso, inclusi i mezzi di trasporto e, all'aperto, laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Ogni forma di assembramento, in luoghi pubblici o privati, è vietata. Le persone con infezione respiratoria e temperatura corporea sopra i 37.5 gradi devono restare a casa e contattare il proprio medico curante.

Le manifestazioni pubbliche, si legge inoltre nelle sedici pagine dell'ordinanza, sono consentite solo in forma statica.