Spacca gli specchietti delle auto e tira calci alle portiere: denunciato ad Albenga imprenditore torinese

Stanotte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga (SV) sono intervenuti in via Michelangelo, in prossimità della zona delle discoteche, dove era stata segnalata al numero d’emergenza “112”, una persona in escandescenza intenta a spaccare gli specchietti e tirare calci alle portiere delle vetture in sosta lungo la via.

I Carabinieri, sono subito intervenuti e hanno bloccato un 30enne di Torino, il quale in preda ad una collera originata con tutta probabilità da un litigio avuto con la compagna, aveva poco prima danneggiato quattro autovetture. L’uomo, titolare di una catena di negozi di abbigliamento nel centro di Torino, era stato per sua sfortuna notato da alcuni villeggianti che hanno chiamato i Carabinieri. Ai militari, il furioso imprenditore, non ha voluto fornire spiegazioni del suo esecrabile gesto.