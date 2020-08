Nichelino, 58enne estorce denaro a una prostituta minacciandola di raccontare della sua "attività" al datore di lavoro: arrestato

Un torinese di 58 anni è stato arresto la settimana scorsa dai carabinieri di Nichelino per per aver minacciato più volte una prostituta di rivelare l'attività della donna al suo datore di lavoro. In cambio del suo "silenzio", pretendeva denaro e favori sessuali.

La donna, che lavorava presso una mensa aziendale, aveva deciso di "arrotondare" lo stipendio per mantenere i suoi due figli. Scoperta da uno dei cuoi clienti, ha dovuto subire minacce e ricatti, oltre a avergli consegnato varie somme di denaro, finché non ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri.

I militari si sono così fatti trovare all'appuntamento con l’uomo per la consegna del denaro. Per lui sono scattate le manette per estorsione e l’accompagnamento in carcere.