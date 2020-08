Moncalieri sorride grazie al Supernalotto, vinti oltre 37 mila euro

Doppio colpo in Piemonte con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 8 agosto a Moncalieri è stato centrato un "5" da 37.669,79 euro (presso il Bar Tabacchi di via Sestriere, in località Borgo San Pietro).

Nell'estrazione di ieri, 11 agosto, invece, a Cuneo, è stata realizzata una vincita da 31.141,57 euro, sempre con un "5" (presso la Tabaccheria Giubergia di Via Roma 21). Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 25,4 milioni di euro.

L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte, fa sapere Agipronews, il "6" manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.