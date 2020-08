Le Isole Tremiti sono il posto perfetto dove trascorrere le tue prossime vacanze all'insegna del relax. Questo piccolo arcipelago della Puglia offre tante bellezze naturalistiche, capaci di far innamorare chiunque vi soggiorni. Per raggiungere le Isole Tremiti, una delle tratte più utilizzate è quella che parte dalla città di Vieste.

Porti di arrivo

Anche se le Tremiti sono composte da ben 5 isole, soltanto su 2 di esse è presente il porto, sull'isola di San Nicola e di San Domino.

Compagnie

Le compagnie navali che operano sulla tratta dei traghetti Vieste Tremiti sono Tirrenia, Navigazione Libera del Golfo (NLG) e Gruppo Armatori Garganici o chiamata anche Navigazione Libera Adriatica. La flotta usata per le traversata da Tirrenia sono i traghetti. Mentre le altre due compagnie marittime impiegano gli aliscafi.

Durata della traversata

A seconda del mezzo utilizzato e del porto di arrivo la traversata può variare da un minimo di 50 minuti a un massimo di 2 ore. I collegamenti marittimi però possono essere anche di una sola giornata, in modo da fare soltanto una breve escursione sull'isola che scegli di visitare.

La tratta è adoperabile esclusivamente nel periodo estivo, da giugno a settembre.

Orari indicativi di partenza

Le partenze dal porto di Vieste sono assicurate diverse volte durante l'arco di una giornata a partire dal primo mattino fino al tardo pomeriggio, in modo da poter scegliere l'orario più comodo e conveniente per te.

Offerte e promozioni

Le offerte che le compagnie mettono a disposizione degli ospiti riguardano i gruppi e i bambini. Entrambe le categorie possono viaggiare usufruendo di uno sconto particolare.

I prezzi per arrivare alle Tremiti partono da € 20 a tratta, per persona e sono prenotabili su https://www.tremititraghetti.it. Ma possono subire delle leggere variazioni a causa del periodo in cui vuoi partire e al tipo di viaggio.

Servizi a bordo e trasporto animali

I servizi a bordo offerti sono molteplici. Il livello di comfort è alto infatti è presente una sala poltrone con aria condizionata per rilassarti durante la traversata. Se invece preferisci goderti la navigazione panoramica all'aria aperta, le navi possiedono ampi spazi esterni. Inoltre ci sono dei piccoli punti di ristoro dove puoi rilassarti approfittando dell'atmosfera confortevole che si respira, mentre su Tirrenia c'è un vero e proprio ristorante, per poter anche consumare un pasto. Per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta è prevista l'assistenza gratuita dello staff, così da non essere lasciati mai soli. Sulle navi è disponibile per tutti il servizio di wi-fi gratuito.

Gli animali domestici sono ben accolti sulle navi, ma devono essere muniti di guinzaglio, museruola e del trasportino nel caso degli animali di taglia piccola. Contrariamente non è possibile imbarcare mezzi di trasporto, anche perché le isole sono così piccole che si possono girare a piedi o con i mezzi disponibili. Tuttavia, puoi portare le bici e i bagagli extra.

Porto di partenza

Il porto di Vieste si trova a sud della città e offre molte rotte quotidiane per raggiungere le vicine isole Tremiti. Per arrivarci puoi utilizzare l'autostrada A14, il treno che ferma alle stazioni di Foggia e San Severo per poi prendere un autobus e, infine, l'aereo, infatti l'aeroporto di Bari è collegato con un comodo bus che arriva direttamente a Vieste.