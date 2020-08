E' piaciuto "Lupus in Tabula", spettacolo teatrale itinerante con appendice gastronomica lungo le vie di Rochemolles

“Lupus in tabula”, scanzonato viaggio culinario intorno al mondo, organizzato dal Comune di Bardonecchia e dall’Associazione “Vivi Rochemolles”, messo in scena, nell’ambito del cartellone Scena 1312, dall’Accademia dei Folli, per la regia di Carlo Roncagia, martedì 11 agosto lungo le vie e in alcuni angoli caratteristici di Rochemolles, è molto piaciuto a chi, approfittando delle favorevoli condizioni climatiche, ha raggiunto, con i mezzi propri o con le navette messe a disposizione dagli organizzatori, il suggestivo borgo alpino a 1.600 metri slm.

La serata ha ben abbinato sei rappresentazioni teatrali, evocative delle cucine europee e d’oltre oceano, ambientate in sei differenti punti particolarmente caratteristici sapientamente illuminati, alla degustazione comparativa di prodotti tipici della gastronomia del Bel Paese, innaffiati da buon vino e dall’acqua a chilometri zero direttamente attinta dalle belle fontane del borgo.

“Organizzare, nel rispetto delle norme sanitarie anti COVID-19, manifestazioni come questa- dice Angela Ventricelli, presidente dell’Associazione “Vivi Rochemolles”, non è stato semplice. Siamo soddisfatti del buon riscontro del pubblico. Diamo appuntamento a tutti per sabato 22 e domenica 23 agosto per la sesta edizione di ” Artisti a Rochemolles: una montagna di arte, trucioli e sapori”, versione diurna di Lupus in tabula, ulteriore ghiotta opportunità per scoprire alla luce del sole il nostro borgo, vedere alcuni artigiani al lavoro e degustare, con ristorante itinerante, imbandito domenica 23 tra le vie della borgata, dei tipici prodotti gastronomici montani”.