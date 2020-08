Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta in campionato il 20 settembre

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha diramato il calendario del campionato 2020-2021, al via il prossimo 20 settembre. La terza stagione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in A1 inizierà in trasferta, a Perugia.

Nella seconda giornata le biancoblù di coach Bregoli osserveranno il loro turno di riposo, mentre il 4 ottobre nella terza giornata debutteranno al PalaFenera ospitando Novara. L’altro derby piemontese, con Cuneo, andrà in scena nella quarta giornata con andata in trasferta (11 ottobre).

Il girone d’andata terminerà il 21 novembre; la regular season si chiuderà il 27 febbraio 2021 per dare poi spazio ai playoff.