Alimenti conservati male e clientela con precedenti: denunciato un bar di corso Vittorio Emanuele II

Le brioches surgelate (oltre un centinaio) erano riposte in sacchetti privi di etichette riportanti la data di scadenza; inoltre, i locali si presentavano in cattivo stato igienico. Così, al termine del controllo effettuato ieri pomeriggio da personale di polizia d Stato e municipale, la titolare del bar caffetteria di corso Vittorio Emanuele II n.55/D, una cittadina cinese di 40 anni, è stata denunciata per alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di data di scadenza.

Non è la prima volta che il locale è sottoposto a controllo e sanzioni da parte delle forze dell'ordine: nel febbraio 2019 il questore ne aveva sospeso la licenza per 15 giorni.

Ieri pomeriggio otto avventori su nove sono risultati gravati da precedenti. Accertamenti in coso da parte della polizia amministrativa e sociale.