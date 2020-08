Debora Villa festeggia vent'anni di carriera con un "best of" a Susa

Debora Villa festeggia vent’anni di carriera e porta in scena a Susa uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varietà del genere umano alle favole raccontate con graffiante cinismo comico.

All'interno del festival Borgate dal Vivo, "20 di risate", in programma venerdì 14 agosto alle ore 21 (Giardino del Castello della Contessa Adelaide, via al Castello 14), racchiude in un unico show il meglio della comicità dell'artista lombarda.

Nata nel piccolo comune di Pioltello, Villa si è innamorata del palcoscenico in tenera età, frequentando la scuola di teatro “Quelli di Grock” e subito dopo il laboratorio per attori tenuto da Raul Manso. Nel 1997 ha fondato con l’Associazione Culturale “Società per Artisti” la scuola di teatro a Saronno. Da allora continua a insegnare attraverso stage e seminari rivolti a persone di ogni età ed esperienza artistica. Insegnante appassionata, dalla coinvolgente personalità capace di esaltare le qualità attorali e le caratteristiche espressive originali di ogni allievo, lo è soprattutto grazie alle tante esperienze accumulate tra studio e carriera.

Tra televisione, radio, cinema e teatro, alterna ruoli comici o di conduttrice brillante a ruoli drammatici in fiction tv. Significative e importanti sono state le sue partecipazioni a Camera Cafè, le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Alex &Co.

Il suo talento, unito alla tecnica e all’esperienza, ha portato inoltre Villa a collaborare con le aziende applicando il teatro nella formazione su temi importanti come diversità e inclusione, public speaking e team building.

Lo spettacolo ideato per il ventennale si preannuncia travolgente.