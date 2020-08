I musei di Torino aperti a Ferragosto: orari, mostre in corso e tariffe speciali

Il weekend di Ferragosto sarà un'ottima occasione per visitare i musei di Torino, che rimarranno aperti come di consueto con il buon auspicio di accogliere residenti e turisti grazie a una ricca offerta di mostre temporanee e percorsi di visita tra gli allestimenti permanenti.

Il 15 agosto la Fondazione Torino Musei apre tutti i suoi musei dalle 10 alle 19 e offre l’ingresso, per singolo museo, al prezzo simbolico di 1 euro per visitare le collezioni di Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale.

Le mostre in corso a Palazzo Madama e al MAO sono comprese nella tariffa speciale, mentre la mostra in corso alla GAM Helmut Newton. Works sarà a tariffa ordinaria, secondo regolamento. Durante la giornata un ricco programma di visite guidate (per tutte, info e prenotazione obbligatoria: 011 5211788 - prenotazioniftm@arteintorino.com).

Il Museo Nazionale del Risorgimento sarà aperto con il consueto orario 10-18 (ultimo ingresso ore 17.30, chiuso lunedì 17 agosto).

Dal 14 al 16, alle ore 15.30, saranno proposte delle visite guidate all'esposizione permanente. È possibile prenotare telefonando al n. 011 5621147; in alternativa ci si può registrare direttamente in biglietteria prima dell'inizio della visita (fino a esaurimento posti).

Per i gruppi organizzati (min 5 - max 10 persone) la prenotazione è obbligatoria (mail a prenotazioni@ museorisorgimentotorino.it)

Prosegue fino al 30 agosto la mostra TRANSMISSIONS people-to-people. Fotografie di Tiziana e Gianni Baldizzone, arricchita di nuovi contenuti video visualizzabili dai visitatori sui propri dispositivi grazie a un QRcode: undici brevi filmati in cui i fotografi invitano il pubblico a scoprire bonus e contenuti extra degli scatti in mostra. La visita all'esposizione è inclusa nel costo del biglietto di ingresso al museo.

Mantiene l'orario consueto per il weekend di Ferragosto anche il Museo Nazionale della Montagna, dalle 10 alle 18 (chiuso lunedì 17 agosto). Qui, oltre all'esposizione permanente, è possibile visitare la Terrazza panoramica e Vedetta alpina e le mostre temporanee Qui c’è un mondo fantastico. Sguardi contemporanei sugli archivi del Museomontagna (progetto Interreg-Alcotra iAlp), che tramite i linguaggi dell'arte mette in discussione gli stereotipi legati alle terre alte, e Sulle tracce dei ghiacciai. On the Trail of the Glaciers, dedicata agli effetti dei cambiamenti climatici sulle principali masse glaciali del mondo negli ultimi cento anni.

Il Museo Nazionale del Cinema torna a essere aperto tutti i giorni (escluso il martedì, giorno di chiusura) con orario 10-19. Ha ripreso la sua attività anche l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana, che per tutto il mese di agosto osserverà lo stesso orario del museo. Entrambi regolarmente aperti anche sabato 15 agosto, sempre con orario 10-19.

Per tutto il mese è attiva una promozione speciale che, a fronte di ogni biglietto del museo acquistato, prevede un voucher che dà diritto a un biglietto gratuito se accompagnati da un visitatore pagante, valido dal giorno successivo all’acquisto e fino al 31 dicembre 2020.

Sarà possibile visitare, oltre alla ricca esposizione permanente, la mostra Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood, a cura di Elisabetta Bruscolini.

Il Museo Egizio, che dal 31 luglio è tornato a essere aperto tutti i giorni della settimana, osserverà anche per il giorno di Ferragosto l'orario 9-18.30.

Il prezzo d’ingresso intero è stato fissato a 9 euro (anziché 15 euro), mentre il ridotto studenti (15-18 anni e universitari) è passa da 4 a 2 euro. Resta a 1 euro l’accesso dei ragazzi dai 6 ai 14 anni. Infine, la formula Family Ticket, dedicata ai nuclei composti da due adulti e due minorenni, al costo di 18 euro.

Infine, i Musei Reali saranno aperti sabato 15 agosto dalle 9 alle 19, con biglietto d'ingresso a € 5. Lunedì 17 è prevista l'apertura straordinaria di Palazzo Reale, Armeria e Cappella della Sindone dalle 10 alle 19, con biglietto d'ingresso a € 10.