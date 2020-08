Caos di Ferragosto, l’Anagrafe va in tilt e chiude: "Computer bloccati, tornate lunedì"

Passare il giorno prima di Ferragosto in coda all'Anagrafe Centrale di via della Consolata non è di certo un’ambita meta vacanziera. Se poi, dopo diversi minuti di coda, si viene rimandati a casa con l’indicazione di ripresentarsi lunedì 17 agosto, la beffa pare doppia.

Eppure è quanto successo questa mattina a decine di torinesi che aspettavano di rinnovare la propria carta d’identità. Un guasto al server di tutto il Piemonte ha bloccato tutti i computer, costringendo i responsabili a mandare letteralmente a casa i torinesi in coda. A raccontare la brutta esperienza il signor Franco Melardi: “Avevo preso appuntamento 3 mesi fa per rinnovare la carta d’identità. I computer sono bloccati e ci hanno detto di tornare lunedì. E’ uno scempio”. I disagi vengono confermati anche da alcuni dipendenti, che hanno ammesso come il blocco del server su tutto il Piemonte abbia costretto a chiudere gli uffici di via della Consolata.

Un episodio simile si era già verificato lo scorso 4 novembre, quando il nuovo sistema era andato il tilt, mandando al collasso gli sportelli e creando non pochi disagi i torinesi in fila. Una situazione che si è riproposta in un venerdì di metà agosto, con l’Anagrafe che è stata costretta a chiudere.

I disagi riguardano tutti i servizi web della Città. Anche il sito internet di Gtt risulta irraggiungibile.