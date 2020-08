"Mancano vigili urbani a Mirafiori Sud": la Circoscrizione 2 torna a opporsi alla chiusura di via Morandi

E' stato presentato in questi giorni un nuovo ordine del giorno in Circoscrizione 2 - sottoscritto da Moderati, Lista civica per Torino, Gruppo misto di maggioranza, Lista Civica La Piazza, Forza Italia e gruppo misto di minoranza - contro la chiusura e lo spostamento della stazione di polizia municipale in via Morandi 10.

Una vicenda iniziata diversi mesi fa, con tanto di sit-in, raccolta firme e audizioni in Comune, per impedire il trasferimento degli uffici nell'edificio già occupato dai civich in Pinchia 11, lasciando così sprovvisto di presidi il quartiere di Mirafiori Sud. Ma a febbraio il comandante Emiliano Bezzon e l’assessore all'urbanistica Antonino Iaria avevano confermato la scelta del dislocamento, che presumibilmente dovrebbe completarsi nel mese di settembre. Una chiusura motivata dalle inadeguatezze strutturali dei locali di via Morandi, "problemi - commentano i firmatari dell'ordine del giorno - che si presentano quale comodo alibi al taglio della sede territoriale per risparmio di bilancio".

Nelle ultime settimane, già diversi uffici sono migrati nella nuova struttura, depotenziando così di forse dell'ordine il quartiere di Mirafiori Sud.

Composta complessivamente da 38 unità, la stazione di via Morandi, oltre alle normali attività di controllo del territorio, svolgeva svariati servizi utili ai cittadini, come la consegna delle notifiche, la ricezione di ricorsi per sanzioni amministrative e del codice della strada, le attività di prossimità e mediazione dei conflitti. Monitorava anche cantieri stradali, dehors, traslochi, passi carrabili e posteggi per gli invalidi, nonché dell’entrata e dell’uscita degli alunni delle scuole primarie.

Adesso, la nuova richiesta della Circoscrizione 2 alla giunta Appendino è di "soprassedere sulla decisione di accorpare le due sedi della polizia municipale" e valutare attentamente, avviando un percorso condiviso, "lo spostamento della polizia municipale di via Morandi 10 nei locali disponibili presso la struttura circoscrizionale di strada Comunale di Mirafiori 7", già visionati nel corso di precedenti sopralluoghi.