Elezioni a Moncalieri, M5S impegnato nella raccolta firme per le liste

E’ una settimana “calda” sotto tutti i punti di vista per il M5S a Moncalieri, che in questi giorni a ridosso del ferragosto è impegnato nella raccolta firme per le liste elettorali, in vista dell’appuntamento del 20-21 settembre.

Dopo aver a lungo pensato di non presentarsi, alla fine i pentastellati hanno sciolto le riserve e deciso di correre. Un mese fa, poi, dopo l’ufficializzazione del risultato del voto online attraverso la piattaforma Rousseau, hanno annunciato che il loro candidato sindaco sarà la consigliera uscente Barbara Fassone. "Semplicemente un passo alla volta" è il titolo del programma del M5S per Moncalieri, che punta sull'ambiente e la riduzione dei rifiuti, la tutela delle fasce deboli, avendo a cuore il tema della della scuola, oltre a una viabilità sostenibile e alla ottimizzazione del servizio di mezzi pubblici, lavorando sulla ripartenza della cultura e del commercio dopo il periodo dell’emergenza sanitaria.

Intanto i banchetti del MoVimento stanno facendo capolino in diversi punti della città, per far conoscere il programma e raccogliere le firme per la presentazione delle liste. Mercoledì pomeriggio l’appuntamento è stato in via Sestrière, a fianco del supermercato Esselunga, ieri in piazza Mollo, mentre nella mattina di oggi, venerdì 14 agosto, il gazebo del M5S era presente a Borgo Navile, in piazza Caduti per la Libertà, presente anche la senatrice Elisa Pirro.

“Ringraziamo tutti i cittadini che in questi giorni hanno partecipato alla raccolta firme”, hanno dichiarato gli esponenti pentastellati. “È stato un bel momento di informazione e di confronto”. In attesa dei prossimi appuntamenti di piazza e di quello di inizio autunno con le urne.