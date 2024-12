A teatro lo spettacolo nato dopo un laboratorio di affettività con le adolescenti di Torino Nord

Anteprima nazionale, venerdì 13 dicembre alle 21 allo Spazio Kairòs di via Mottalciata 7 a Torino, per "Tekkendrama - Come farsi amici i mostri", di e con Francesca Becchetti per la regia di Alice Conti. Uno spettacolo proposto da Anomalia Teatro e inserito nella stagione di Onda Larsen "Interferenze": rappresenta un’indagine intima intorno al tema delle relazioni.

Nella testa di Eveline

La protagonista è Eveline, una ragazza di 30 anni che conduce il pubblico nei meandri della sua psiche. Lo fa portandoci lontano nel tempo e nei ricordi partendo da un pretesto banale: la fine di una relazione amorosa. Fa dialogare gli spettatori con i suoi mostri, le emozioni e gli impulsi che la tormentano. Il dialogo si instaura anche con i suoi alleati immaginari, la femminista e l’anarchico, che sono portatori di buoni consigli, spesso perentori.

"È un percorso che mette in luce le asimmetrie nelle relazioni tra pari e poco convergenti, tra il binarismo uomo/donna, bambino/bambina, ragazzo/ragazza. Vuole essere un moto di rivolta interno e necessita di scostarsi dalla narrazione autocommiserativa che sta alla base di una certa retorica affibbiata alle “donne”. Ci prova, ma non sempre ci riesce", spiegano da Anomalia Teatro.

Il perché dello spettacolo e la sua storia originale

«Tekken» perché è una lotta, fatta di pugni e pugnalate allo stomaco dentro scenari competitivi e malsani. Perché è uno spettacolo pop in una cornice dagli Anni ‘90 ai giorni nostri. «Drama» perché luogo di tragedia e satira e perché si accosta alla riappropriazione della nomea di cui molte soggettività sono additate: drammatiche, piagnucolone e queen.



Il lavoro "Tekken Drama" comincia dalla collaborazione con Educadora Onlus, realtà educativa nella zona Nord di Torino, che lavora con pre-adolescenti e adolescenti del territorio. Un quartiere con una percentuale maggioritaria di abitanti di origine straniere e migrante.

L’autrice ha ideato e condotto per tre anni il laboratorio "Sistar!" per sole ragazze adolescenti sul tema della sessualità e l’affettività. Questa indagine laboratoriale insieme ad altre educatrici pone il seme alla drammaturgia che inizierà a prendere forma durante il "Festival Montagne Racconta" condotto da Francesco Niccolini. Il lavoro inizia la sua indagine registica insieme alla collaborazione con l’attrice, autrice e regista Alice Conti del Collettivo nomade Ortika.

INFORMAZIONI

biglietteria@ondalarsen.org

www.ondalarsen.org