Black out nella zona sud di Torino, problema in via di soluzione

Black out di ferragosto nella zona sud di Torino, nella mattinata odierna. Poco prima delle 11 è saltata la luce e si sono spenti i semafori in diverse strade.

Numerose le chiamate subito partite verso i Vigili del Fuoco, che si sono recati anche in alcuni stabili, compreso quello di via Plava, all'angolo con via Faccioli. Attorno alle 11.30 la luce è tornata in diversi punti, anche se ci sono ancora zone che restano senza corrente elettrica.

Iren ha spiegato che si è trattato di un guasto di media tensione registrato nella zona di Mirafiori e che i tecnici sono al lavoro per risolvere quanto prima il problema dove ancora persiste.