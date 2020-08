Toro, il saluto di Longo: "E' stato bello poterti allenare". Mercoledì la presentazione di Giampaolo

Mercoledì 19 sarà il giorno della presentazione ufficiale di Marco Giampaolo, l'allenatore scelto per il nuovo corso, ma ieri sera l'ex tecnico Moreno Longo ha voluto affidare al suo profilo Instagram il saluto ai tifosi granata.

"Ciao Toro, è stato duro, faticoso, rischioso ma estremamente bello poterti allenare”. Fin dalle prime battute si coglie l'emozione di un ragazzo cresciuto al Filadelfia, che aveva indossato la maglia granata, poi aveva visto la sua carriera svilupparsi altrove, prima di tornare alla casa madre per intraprendere quella di tecnico. Dopo un quadriennio ricco di soddisfazioni e di vittorie con la Primavera, il balzo con i professionisti e, dopo le esperienze con Pro Vercelli e Frosinone, lo scorso febbraio il ritorno al Toro.

In un momento difficilissimo, con la squadra reduce da una impressionante serie di sconfitte, con la prospettiva di un contratto solo per pochi mesi che faceva già allora intendere un orizzonte limitato alla sua esperienza alla guida della prima squadra. Ma Longo ha accettato ugualmente, ha condotto la barca in porto, uscendo di scena in silenzio e in punta di piedi. “Per me che sono un tuo figlio del Filadelfia è stato un onore poterti portare alla salvezza in una situazione così difficile, così piena di insidie (ci si è messa pure la pandemia), così complicata, mai così da Toro come in questa situazione".

"Quando pensi sia tutto avverso e tutto vada storto ci metti la tenacia e la caparbietà di chi è granata fino al midollo e riesci non mollando mai a raggiungere l’obiettivo", ha proseguito Longo, prima di rivolgere un grazie "ai ragazzi, al mio staff, a tutte la persone che hanno lavorato con me e a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e incitato dal primo giorno in cui sono arrivato fino all’ultimo. Saluto tutti dicendo SEMPRE FORZA TORO!". Lo slogan che usa il presidente Urbano Cairo. L'unico (forse non a caso) non citato dall'ormai ex tecnico granata.

Il futuro è adesso, anzi mercoledì pomeriggio, quando Giampaolo sarà presentato ufficialmente alla stampa presso la sala conferenze dello stadio Olimpico. Chissà se per allora la società gli avrà già fatto il primo regalo di mercato. Il tecnico che fatto le sue richieste ai dirigenti e tra i desiderati ci sono un paio di che lui aveva allenato ai tempi della Sampdoria. Ma se riportare in Italia il talentuoso Lucas Torreira, oggi all'Arsenal, appare impresa quasi impossibile, visto l'ingaggio fuori dalla portata delle casse granata (oltre 3 milioni a stagione), più probabile che possa essere il polacco Karol Linetty il centrocampista in grado di accontentare Giampaolo.

Torino e Sampdoria stanno limando le distanze tra domanda e offerta, probabile che attorno ai 7-8 milioni di euro possa essere raggiunto l'accordo. Quello con il calciatore, invece, c'è già: Ricardo Rodriguez, che Giampaolo aveva guidato per alcuni mesi al Milan nella scorsa stagione, sarà il primo rinforzo per la difesa. Restano da sistemare gli ultimi dettagli con la società rossonera.