La Guardia di Finanza celebra San Matteo, patrono del Corpo: messa solenne alla Caserma “Emanuele Filiberto”

Si è tenuta questa mattina, presso la Chiesa di San Matteo all’interno della Caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta” a Torino, la tradizionale celebrazione religiosa in onore di San Matteo, Apostolo ed Evangelista, patrono della Guardia di Finanza dal 1934 per volontà di Papa Pio XI.

A presiedere la Santa Messa è stato il Cappellano Militare Don Antonio Zimbone, alla presenza del Comandante Regionale Piemonte–Valle d’Aosta, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, e del Comandante Provinciale di Torino, Generale di Brigata Alberto Nastasia. Alla funzione hanno preso parte autorità civili e militari cittadine, una rappresentanza di finanzieri in servizio e di militari in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Durante la cerimonia è stata presentata al pubblico la reliquia ossibus di San Matteo, recentemente affidata alla Cappella del Comando Regionale da S.E. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, per la venerazione dei fedeli.

La ricorrenza ha rappresentato anche l’occasione per celebrare la “Giornata della Memoria”, in ricordo dei militari della Guardia di Finanza caduti nell’adempimento del dovere. Commovente il momento dedicato al Brigadiere Antonio Rocco Cillo e al Finanziere Antonio Farci, scomparsi rispettivamente nel 1973 e nel 1971, commemorati alla presenza dei loro familiari. Un pensiero è stato rivolto anche al Finanziere Matteo Franzoso, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, tragicamente deceduto il 15 settembre scorso durante un allenamento in Cile.

Al termine della celebrazione, il Generale Avitabile ha ringraziato Don Zimbone per la guida spirituale della cerimonia e le autorità presenti per il costante sostegno all’attività del Corpo sul territorio.