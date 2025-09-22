Tangenziale di Carmagnola, la Regione sollecita Anas: "Opera strategica, avanti con l’iter"

Si è tenuto oggi al Grattacielo Piemonte un incontro tra il presidente della Regione Alberto Cirio e il nuovo amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, insieme ai vertici regionali dell’azienda e agli assessori Marco Gabusi (Trasporti e Infrastrutture) ed Enrico Bussalino (Enti Locali). Al centro del confronto, una serie di interventi strategici per la viabilità piemontese, tra cui la realizzazione della tangenziale di Carmagnola.

Regione Piemonte ed enti locali hanno ribadito ad Anas la necessità di completare la progettazione e procedere con la realizzazione dell’infrastruttura. Al momento, il lotto 1 – che collega la SP 661 alla SP 129, in corrispondenza del casello autostradale – è incluso nel piano economico-finanziario di Autostrada dei Fiori, in attesa di approvazione da parte del Ministero dei Trasporti.



Per quanto riguarda i lotti 2 e 3, che coprono circa 7 chilometri in direzione Carignano lungo la SP 20, la Città metropolitana di Torino ha già predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), finanziato dalla Regione nel 2021 con 250mila euro. Il costo stimato per la realizzazione complessiva è di circa 62 milioni di euro.

"Abbiamo incontrato i vertici di Anas per fare il punto su una serie di opere strategiche sulla viabilità regionale", dichiarano il presidente Cirio e gli assessori Gabusi e Bussalino. "Insieme alla sindaca di Carmagnola Ivana Gaveglio abbiamo rappresentato ad Anas e all’ad Gemme la necessità di proseguire nell’iter di approvazione e realizzazione della tangenziale di Carmagnola. All’interno della Convenzione da siglare entro fine anno, quindi, la Regione metterà a disposizione di Anas il piano economico-finanziario già realizzato da Città metropolitana, in modo che la società possa procedere all’attivazione dell’iter procedurale con l’apertura della Conferenza dei servizi".



Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca Gaveglio: "Carmagnola al centro di iniziative strategiche per la viabilità regionale e di condivisione sulla necessità di proseguire l’iter per il completamento della tangenziale".