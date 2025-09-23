Nuvole, pioggia e calo delle temperature: Torino entra in pieno nell'autunno

Dopo le abbondanti piogge delle scorse ore, il tempo rimarrà incerto causa presenza di una goccia fredda in quota per qualche giorno. Le temperature da oggi caleranno nettamente portandosi al di sotto delle medie da mercoledì e facendoci assaggiare i primi giorni di vero autunno.

A Torino quindi avremo questa situazione: da martedì 23 a venerdì 26 settembre

Il minimo di pressione in quota stazionerà per i prossimi giorni sulle nostre regioni, a causa di un anticiclone di blocco sull'Europa centrale. In generale non ci sarà maltempo diffuso, ma fenomeni irregolari intervallati da temporanei rasserenamenti. Molto difficile inquadrare le aree più interessate di altre, tuttavia le precipitazioni saranno più insistenti sui settori alpini settentrionali esposti alle correnti mediamente meridionali in quota, mentre le aree meridionali saranno più riparate.

Le temperature scenderanno sotto le medie del periodo soprattutto da mercoledì, con massime che difficilmente andranno oltre i 20 °C a parte domani, e minime che potranno scendere sotto i 10 °C con punte di 8/9 °C.

Tendenza weekend

Anche nel fine settimana potremo avere meteo variabile con fenomeni irregolari, ma è probabile anche una risalita delle temperature. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino

