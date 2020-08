La cucina: cuore pulsante della casa tra architettura e funzionalità

La cucina è un ambiente nodale all'interno dell'architettura della casa. Il design passa proprio attraverso questo luogo centrale nella vita di una famiglia. Proprio per questa ragione scegliere la propria cucina, studiarne ogni dettaglio, dall'ampiezza agli accessori, rappresenta uno step fondamentale quando si desidera arredare una casa. La cura per il dettaglio e la scelta di ogni singolo elemento conferisce altresì all'ambiente un allure raffinato e lussuoso. La fusione tra innovazione, linee e scelta dei materiali deve convivere in maniera armoniosa dando calore all'ambiente e rendendo la cucina estremamente funzionale ed esteticamente appagante.

Cucine su misura

Le cucine su misura sono ormai diventate un must have di tutte le case moderne. Progettare una cucina pensando agli spazi a disposizione e alle proprie necessità permette infatti di dare vita a qualcosa di unico. Grazie all'esperienza dei designer e all'elevata qualità dei materiali, l'azienda Binova Milano riesce infatti a far vivere ogni casa conferendo agli ambienti fascino ed eleganza. La cucina rappresenta infatti il cuore pulsante di ogni abitazione ma oggi, grazie all'innovazione tecnologica, è pensata non solo come uno spazio funzionale bensì come un luogo che merita cura anche per ciò che concerne il design. Grazie all'impiego dei più pregiati materiali e all'esperienza di designer altamente qualificati è dunque possibile far diventare realtà ogni progetto. Sia che si tratti di spazi ampi che di ambienti più ridotti, una cucina su misura è la massima espressione dell'eleganza e del lusso. Il fascino di elementi come il legno, il metallo e il vetro si fonde con la cura delle linee. Il risultato è un ambiente dotato di enorme fascino, vivo e funzionale in ogni suo angolo. Progettare una cucina su misura permette in sintesi a chiunque di ottenere un prodotto raffinato, sofisticato e performante, studiato per gli spazi a disposizione e pertanto inserito perfettamente nell'abitazione e in accordo con lo stile della casa.

Lo spazio

Quando ci si chiede come progettare una cucina, il primo fattore da valutare è indubbiamente lo spazio. Esso dovrà essere misurato con attenzione al fine di permettere all'azienda che si occupa della realizzazione dei complementi d'arredo di progettare ogni elemento con attenzione. Nello specifico i valori da rilevare sono la larghezza dello spazio, la profondità e l'altezza. Questo primo step risulta essenziale poiché permette di lavorare in maniera accurata e precisa realizzato ogni blocco valutando attentamente ogni dettaglio. L'obbiettivo è quello di conferire alla cucina un aspetto sofisticato e lussureggiante. Infatti, gli elementi d'arredo su misura rappresentano non solo la migliore soluzione per ottimizzare gli spazi e sfruttare al meglio la metratura disponibile ma allo stesso tempo dare continuità all'aspetto architettonico della casa. Un ambiente esteticamente ricercato che concili funzionalità e praticità darà la possibilità agli abitanti della casa di esprimersi al meglio.

La tipologia di cucina

Anche nel catalogo dell'azienda Binova Milano è possibile trovare numerose tipologie di cucina. Da quella più minimale fino a modelli all'avanguardia, ogni cliente può realizzare la propria cucina dei sogni. Per chi ama lo stile urban, con alcuni richiami agli elementi d'arredo classici è stata studiata la collezione Ono. Un mix di classicità e innovazione che si fonde perfettamente nei blocchi ad incasso dal design unico e raffinato. Ogni elemento viene realizzato attraverso l'utilizzo di materiali di pregio e un design moderno. La linea Vesta, invece, è creata interamente sfruttando l'acceso contrasto cromatico del bianco del marmo con le nuance scure dell'alluminio e il legno scuro di eucalipto che conferisce calore alla stanza. Le linee minimali e sofisticate si fondono con un'estrema funzionalità di ogni elemento. Mantis si caratterizza per un allure estremamente moderno, in grado di caratterizzare un'intera casa. Ante in alluminio, legno di rovere e pietra naturale Nero Marquinia scaldano l'architettura complessiva della cucina dando un aspetto logico all'ambiente. Vogue è una collezione basata interamente sulle contraddizione cromatica. Acciaio Vintage e calore del legno creano un atmosfera accogliente e avvolgente senza rinunciare alla modernità e alla funzionalità di ogni elemento. Ogni dettaglio delle linee Vogue presenti sul sito www.binovamilano.it è progettata massimizzando al meglio la metratura di ogni cucina per garantire al cliente un risultato personalizzato e di qualità.

Lista dei desideri

Progettare una cucina su misura significa anche poter soddisfare la propria lista dei desideri. Grazie all'esperienza dei più esperti designer è infatti possibile stilare un elenco degli elementi che più si desiderano e collocarli in modo tale che possano risultare funzionale e in accordo con l'estetica globale della cucina. Spesso, infatti la domanda che ci si pone è proprio: come progettare una cucina su misura? Tale quesito sorge soprattutto dalla necessità di non dimenticare nulla e di poter ottenere un elemento ricercato ma al contempo performante. BinovaMilano.it ha pensato dunque alle necessità del cliente, studiando una serie di collezioni realizzabili su misura, pensate per permettere a chiunque di dare vita alla propria cucina in modo unico e originale. Ciascuno può infatti selezionare i materiali e le texture assemblando ogni elemento pensando alle metrature disponibili ma soprattutto all'anima della propria casa. Il concept è quello di rivisitare il concetto di cucina senza tuttavia spogliarlo del suo fascino intramontabile e della sua funzione. L'azienda Binova desidera infatti rinnovare gli spazi senza però togliere alla cucina il suo ruolo, ossia quello di cuore pulsante di ogni abitazione.



Presso lo showroom del Kitchen Sotore Bionova in via Durini 17, ang. Galleria Strasburgo n. 3. a Milano è possibile scoprire le collezioni e studiate insieme ai designer la soluzione più adatta alle proprie necessità. Le cucine su misura sono infatti un lusso accessibile, in grado di unire al fascino del design più all'avanguardia la qualità dei prestigiosi materiali Made in Italy lavorati dagli artigiani più esperti. Architettura e massimizzazione degli spazi sono le caratteristiche che contraddistinguono le cucine progettate in base alle esigenze estetiche e di spazio della propria casa.