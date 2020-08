Val Susa: escavatore esce dal cantiere, No Tav si arrampicano sul mezzo

Una decina di attivisti No Tav si é arrampicata su un escavatore che si é allontanato dal cantiere per riparare i danni procurati alla recinzione che delimita l'area rossa durante le ultime manifestazioni contro la realizzazione della Torino-Lione.

L'episodio é avvenuto intorno alle 14. Dalla questura fanno sapere che i responsabili saranno tutti identificati dalla digos. "Dopo un fitto lancio di lacrimogeni per disperdere i resistenti accorsi, i celerini e la ruspa sono rientrati nell’area del cantiere", si legge sulla pagina Facebook Notavinfo.

"Non sono mancati comportamenti violenti da parte delle forze dell’ordine che, a più riprese, hanno letteralmente buttato giù dalla ruspa le giovani No Tav arrampicate sul mezzo per bloccare i lavori.La resistenza ai mulini continua".