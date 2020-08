Dopo la pausa di Ferragosto, si torna a correre all'ippodromo di Vinovo

Si ritorna in pista dopo la pausa del Ferragosto all’ippodromo di Vinovo, e pronto a giocarsi le proprie chance arriva anche il team di Alessandro Gocciadoro.

Tanti i cavalli che arriveranno da Noceto per continuare la scia di successi che caratterizza questa estate. Nel convegno che partirà mercoledì 19 dalle 18.50 la corsa più bella sarà per cavalli di cinque anni ed oltre di buona categoria. Nove al via sulla distanza dei 1.600 metri.

Favori del pronostico che vanno per Zarchicco Park, pupillo della scuderia Ale & Dany, reduce da una prestazione di livello sulla pista di Modena, dove dopo un errore che gli costava una cinquantina di metri, arriva ancora ottimo terzo. Gocciadoro schiererà anche Zaccheo Del Ronco, sul quale salirà Federico Esposito, un po' un ritorno a casa, sulla sua pista per il portacolori di Daniele e Demuru.

Avversari principali Top Gun America con Andrea Farolfi che partiranno all’interno di Zarchicco. All’ultima uscita sulla pista Top Gun America vinceva con merito ed un ottimo riferimento cronometrico. Terzo cavallo soprattutto a causa dello scomodo numero sette, Vamorgea dei Rum anch’essa come Top Gun America, allieva di Mauro Baroncini, sulla quale salirà Santo Mollo. Un’insidia potrebbe arrivare da parte di Delux Ms, un cavallo Sloveno che con il numero due dietro le ali dell’autostart e Antonio Greppi in sulky, anche se alza la categoria potrebbe anche sorprendere. Una corsa molto bella ed equilibrata, con tutti avversari che meritano rispetto, ma a percorso Zarchicco dovrebbe farla da padrone.

Molto bella anche la corsa per i puledri, dove Cash Bank Bigi potrebbe finalmente portarsi a casa la sospirata vittoria dopo la bella qualifica il debutto incerto e l’ultima in miglioramento e dove su otto dei partecipanti, quattro sono debuttanti.

Come sempre ingresso gratuito con i cancelli che si apriranno un’ora prima dell’inizio delle corse, così come i nostri bar, e la pizzeria dove è consigliata la prenotazione chiamando il numero 3381081017.

ATTENZIONE: A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL GOVERNO DATATA 16 AGOSTO SARA’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

http://www.ippodromovinovo.it/attivita/news/c_45/attenzione-obbligo-mascherine_i_16104.htm