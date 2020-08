Quattro i casi positivi tra i viaggiatori controllati ieri a Caselle

Dei tamponi effettuati ieri all'aeroporto di Caselle, al momento risultano 4 casi positivi: pochi altri sono in corso di elaborazione. Questo è l'esito successivo al primo giorno di controlli effettuati dalla postazione per i test rapidi sul Coronavirus per i passeggeri al rientro da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Il presidio, allestito da Sagat, è stato organizzato da Usmaf e dal Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive dell'Asl Città di Torino.

Il primo volo interessante è stato quello delle 14.25 da Ibiza.

A bordo, cento passeggeri, i quali si sono tutti sottoposti al test in loco a eccezione di una coppia residente a Montecarlo.