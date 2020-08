54enne di Moncalieri precipita col deltaplano e muore nel ragusano

La tragedia di questa mattina a Modica, nel ragusano, dove un uomo è precipitato ed è morto con il suo deltaplano a motore ha toccato Moncalieri.

Era infatti residente nella città del Proclama il 54enne Luigi Leuci, 54 anni, nativo di Nichelino, sposato e padre di due figlie adolescenti. L'uomo stava trascorrendo alcuni giorni di ferie con la famiglia e questa mattina avrebbe dovuto affrontare uno step del piano di volo che aveva registrato a tavolino assieme al gruppo a cui era iscritto.

Il velivolo, in transito turistico nella base di Marina di Modica, era decollato intorno alle 6,15 diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia. Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri, ma per il 54enne non c'è stato più nulla da fare.

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia originato il dramma. L'uomo era un pilota esperto: probabile che il deltaplano si sia guastato al momento del decollo, prendendo fuoco, poi lo schianto.