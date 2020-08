Barriera di Milano, arrestato stalker e denunciata una donna che aveva in tasca 20 mila euro

Ieri sera, durante un controllo straordinario della polizia nel quartiere Barriera di Milano, un cittadino straniero è stato denunciato per detenzione di stupefacente (8 grammi di marijuana); una ragazza nigeriana di 25 anni, invece, è stata trovata in possesso di una somma di oltre 20 mila in contanti, senza essere in grado di giustificarne il motivo, e quindi denunciata per ricettazione.

Attorno alle 22.30, in largo Giulio Cesare i poliziotti sono stati avvicinati da una passante che ha segnalato loro di aver appena assistito a un litigio animato di una coppia alla fermata del tram, al termine del quale la donna era stata percossa con violenza.

I poliziotti si sono recati immediatamente sul posto e hanno trovato la vittima, seduta sulla pensilina, in lacrime, mentre un uomo si allontanava a passo svelto. Gli agenti hanno fermato il soggetto, un cittadino egiziano sulla sessantina, e soccorso la sua ex compagna.

Nel contesto della denuncia sono emersi maltrattamenti e comportamenti persecutori da parte del cittadino egiziano nei confronti della signora, soprattutto nell’ultimo periodo, da quando si erano lasciati in seguito al suo arresto nel marzo 2019, e mai denunciati per timore di ritorsioni. L’uomo è stato arrestato per stalking.