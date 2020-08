Piazza d'Armi rinuncia al ballo in pista, ma raddoppia i palchi per gli spettacoli

Dopo la tanto attesa apertura del punto verde a fine luglio, anche su piazza d'Armi si è abbattuta la scure dell'ultimo Dpcm, che impone la chiusura di tutte le discoteche e spazi adibiti al ballo fino al 7 settembre. Come da tradizione, infatti, anche quest'anno la pista adiacente all'area ristoro era stata predisposta per accogliere tutti gli appassionati del liscio e non solo, con l'unica indicazione di rispettare le distanze e limitare i contatti solo tra congiunti.

Ma l'associazione La città in Arte, a capo del settore eventi, non si è persa d'animo. Da ieri sera, infatti, contestualmente all'obbligo di mascherina a partire dalle ore 18, lo spazio prima riservato alle danze è stato colmato di nuovi spettacoli e forme di intrattenimento per il pubblico. Rimandati a settembre gli appuntamento con il tango del lunedì.

Per offrire una proposta culturale variegata, che vada a sopperire alla mancanza del ballo in pista, è stata lanciata una open call per artisti che volessero proporre le proprie performance da fissare in calendario, teatrali o musicali.

L'intera area di piazza d'Armi rimane intanto aperta al pubblico dalle 15 a mezzanotte. Nel secondo palco presente prosegue la rassegna di spettacoli di cabaret e concerti come da programma.