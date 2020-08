Per i pagamenti con carta di credito senza PIN si alza la soglia fino a 50 euro

Dal prossimo anno nel mondo dei pagamenti ci saranno delle ottime novità, una su tutte riguarda l'estensione del limite di pagamento con carta contactless senza pin. I vantaggi che porta sono molti, uno su tutti la possibilità di evitare situazioni critiche e illegali come l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, attraverso la riduzione della circolazione di contante. Oltre questo le transazioni potranno essere più sicure e veloci. Attraverso questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio questo tipo di innovazione.

Il sistema rivoluzionario prende il nome di Carta Contactless, ed è in grado di rendere molto più veloci i pagamenti con carta ricaricabile. La soglia limite è di 50 dopodiché sarà necessario inserire il pin. Tutto questo a partire dal 1 gennaio 2021, dove la gran parte dei principali circuiti di pagamento, come Mastercard e Visa hanno aderito a raddoppiare la soglia, portandola dagli attuali 25 euro ai 50.

Ciò che si potrà riscontrare è una maggiore velocità nella spesa e un maggiore controllo sul denaro. Gli acquirenti potranno usufruire di questa modalità, trovando numerosi benefici come il mancato pagamento di tasse da parte di molti commercianti e anche l'eliminazione, seppur parziale, del riciclaggio di denaro sporco. Queste procedure già sono molto apprezzate in gran parte dei paesi europei, come Gran Bretagna, Olanda, Germania, Paesi Bassi, Svezia dopo è possibile pagare con la propria carta di credito qualsiasi spesa o acquisto.

Altro vantaggio, già accennato in precedenza, è la velocità dei pagamenti che renderà più rapida l'operazione di acquisto, agevolando sia il consumatore che potrà ottenere un notevole risparmio di tempo; sia anche il commerciante che potrà eseguire la procedura senza particolari problemi. La conseguenza di tutto questo sarà una migliore qualità dei servizi digitali di pagamento e un maggiore controllo sugli stessi.

L'Italia fino ad oggi era rimasta un pò indietro e non aveva seguito l'andamento delle più grandi economie europee che già da anni avevano adottato provvedimenti di questo tipo. L'economia digitale infatti è più all'avangurdia in altre nazioni dove la soglia andrà a toccare i 100 euro e non i 50 euro come in Italia. Tuttavia il 1 Gennaio 2021 si assisterà a un primo graduale passo in avanti che riduce il gap con le altre potenze. I commercianti saranno perciò costretti a fare lo scontrino e non potranno per questo motivo evadere le tasse.

Altra cosa molto importante da aggiungere è come l'emergenza legata al Coronavirus abbia ancor di più incentivato a questo tipo di innovazioni riguardanti i pagamenti digitali. Infatti ormai, per rispettare le norme di sicurezza necessarie per salvaguardare la salute, si cerca di evitare di toccare oggetti, tra questi rientra anche il denaro. Il timore di evitare contanti infatti ha spinto verso questa soluzione alternativa.

In conclusione si può quindi affermare come il prossimo anno sarà caratterizzato da un'importante innovazione a livello economico e con molta probabilità si potranno riscontrare effetti positivi. Meno evasioni fiscali e maggior velocità nei pagamenti, sono questi i due obiettivi che il governo si è prefissato.