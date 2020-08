Coldiretti Torino: Andrea Repossini nuovo direttore

Andrea Repossini è il nuovo direttore di Coldiretti Torino.

"Sono 26 anni che sono in Coldiretti – informa Andrea Repossini -. Ho iniziato come informatico, poi sono passato a seguire l’aspetto organizzativo di Coldiretti Milano, in particolare Campagna Amica. Sei anni fa sono stato nominato direttore di Coldiretti Sondrio, dove ho diretto la Federazione, costruendo una sindacalizzazione importante, portando la Coldiretti ai giusti ruoli che si aspettava in quella provincia. Qui a Torino metterò a disposizione tutta la mia esperienza".

"Sicuramente imparerò tanto dalla famiglia torinese degli agricoltori di Coldiretti. Anche qui lavorerò per portare avanti la bandiera Coldiretti e l’orgoglio degli agricoltori che ne fanno parte. Torino è una Federazione importante: ce la metterò tutta per fare bene e dare le risposte giuste per le esigenze del territorio, cercando di essere sempre sul pezzo per ogni esigenza dei nostri agricoltori".

Nei giorni scorsi Andrea Repossini si è presentato al Consiglio direttivo di Coldiretti Torino. La riunione si è tenuta a Palazzo Svolta, sede della Federazione, alla presenza di: Giovanni Benedetti, Capo Area Organizzazione Coldiretti; Antonio Biso, Vice-Capo Area Organizzazione; Bruno Rivarossa, Delegato Confederale Coldiretti Piemonte; Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti Piemonte; Fabrizio Galliati, Presidente Coldiretti Torino.

Andrea Repossini succede a Michele Mellano. "Sono a servizio di Coldiretti da 25 anni – spiega Michele Mellano - Gli ultimi sette passati a guidare la Coldiretti di Torino, una Federazione di rilievo. Sono stati sette anni incredibili. Qui ho vissuto una esperienza importantissima. Ringrazio tutti i Dirigenti, i soci e il personale della coldiretti di Torino per questo".

Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino, con tutto il Consiglio direttivo della Federazione, augura buon lavoro al nuovo Direttore e ringrazia Michele Mellano per il lavoro svolto. Coldiretti Torino oggi - con titolari imprenditori, pensionati e coadiuvanti - conta più di 14mila iscritti.