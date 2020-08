Bardonecchia, la prima volta della scherma nella conca

La scherma sale per la prima volta a Bardonecchia, sede di diversi camp e raduni sportivi, per prepararsi al meglio, in vista della nuova stagione agonistica, con lezioni tecniche individuali, varie attività in palestra ed escursioni in montagna, grazie all’’Accademia Scherma Marchesa con sede a Torino, che, in collaborazione con la Polisportiva Bardonecchia, organizza, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia, dal 23 agosto al 5 settembre il Fencing Summer Camp Epeexperience, stage estivo ad alto livello, con sede logistica al Villaggio Olimpico, Viale della Vittoria, 46 e sede d’allenamento al Palazzetto dello Sport di via Mallen, 1.

Il Camp è suddiviso in due turni: il primo, da domenica 23 a sabato 29 agosto, riservato alle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti, in età compresa tra i 15 e i 30 anni e il secondo, da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre, aperto agli Under 14, comprendente le categorie GPG, Esordienti e Prime Lame, per un totale di 150 schermitori e schermitrici provenienti da tutta Italia.

La direzione tecnica è affidata al Dott. Dario Chiadò, tecnico e docente federale, maestro di scherma della Nazionale Assoluta Italiana di Spada M/F, con alle spalle numerosi anni di gare internazionali di Coppa del Mondo, attuale vice-presidente dell’Accademia Scherma Marchesa.

“Come associazione sportiva siamo attivi da 40 anni - sostiene Michele Torella, presidente dell’Accademia – dal 2006 abbiamo organizzato la Coppa del Mondo, 14 edizioni del Grand Prix internazionale di scherma e dal 2015 organizziamo i camp estivi in alta montagna. Quest’anno abbiamo deciso di cambiare sede e di approdare a Bardonecchia, perché è una città dotata di buone strutture e infrastrutture, di una rete viaria che ne consente il facile accesso, si è dimostrata da subito molto disponibile nei nostri confronti e svariate ragioni tecniche logistiche, la rendono particolarmente adatta ad accogliere giovani atleti, tecnici, dirigenti, famigliari e conoscenti. Siamo dispiaciuti che le norme nazionali ed internazionali, volte a contenere il diffondersi della pandemia COVID-19, non ci abbiano consentito, come avvenuto in passato, di annoverare tra i partecipanti anche atleti stranieri. Lo stage nasce con il preciso intento di aiutare la crescita umana e tecnica, dei partecipanti, grazie alla presenza di qualificati maestri di spada e dal costante confronto che gli stagisti avranno con atleti ed atlete di interesse nazionale, ed internazionale presenti a Bardonecchia per l’intera durata dello stage”.

Così sarà possibile vedere all’opera insieme giovani speranze e alcuni affermati atleti azzurri: Alice Clerici (Fiamme Oro Roma), Campionessa del Mondo Under 20 – 2016, medaglia di bronzo ai Mondiali Assoluti a squadre – 2019; Federica Isola (Aeronautica Militare) Campionessa del Mondo Under 20 – 2019, bronzo ai Mondiali Assoluti a squadre – 2019; Giulio Gaetani (Accademia Scherma Marchesa Torino), Vincitore della Coppa del Mondo U20 – 2020 e Filippo Armaleo (Cesare Pompilio Genova) medaglia d’argento individuale e a squadre ai Campionati Europei Under 20 – 2020.