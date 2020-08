Volley, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di scena contro Bergamo in Supercoppa

Sono stati ufficializzati le date e gli orari del primo turno della Supercoppa Italia, primo impegno ufficiale della nuova stagione.

Opposta alla Zanetti Bergamo dell’ex capitano biancoblù Enright, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Bregoli giocherà al PalaFenera sabato 29 agosto con fischio d’inizio alle ore 18,30. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile, e nel rispetto dell’ultimo Dpcm sarà a porte chiuse.



Confidando che a breve si possa tornare ad assistere alle gare. Per tale ragione la campagna abbonamenti della Reale Mutua Fenera Chieri per il campionato 2020-2021 è sospesa, in attesa dei provvedimenti governativi sul tema.

La vincente della sfida fra Chieri e Bergamo (in gara secca al meglio dei cinque set) tornerà in un campo martedì 1 o mercoledì 2 settembre a Busto Arsizio per il secondo turno, ultima strettoia prima della final four in programma sabato 5 e domenica 6 settembre a Vicenza.

Di seguito il programma completo del primo turno e il tabellone della Supercoppa.

IL PROGRAMMA – PRIMO TURNO

GARA UNICA

Sabato 29 agosto, ore 17,00

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini FortInfissi Perugia

Sabato 29 agosto, ore 18,30

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Zanetti Bergamo

Sabato 29 agosto, ore 20,30

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 30 agosto, ore 18,00

Vbc éPiù Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze

IL TABELLONE

Imoco Volley Conegliano (qualificata)

Vincente Scandicci/Brescia – Vincente Monza/Cuneo

Unet e-work Busto Arsizio – Vincente Chieri/Bergamo

Vincente Novara/Perugia – Vincente Casalmaggiore/Firenze