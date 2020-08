A Sauze di Cesana "L’uomo che piantava gli alberi" chiude l'estate all'aperto

L’estate all’aperto organizzata dal Comune di Sauze di Cesana e dall’Unione Montana Comuni Olimpici - all'interno del festival Borgate dal Vivo e con il supporto dell’Associazione Amici di San Restituto - si concluderà domani, sabato 22 agosto, alle ore 21 con lo spettacolo teatrale L’uomo che piantava gli alberi, tratto dal libro di Jean Giono e allestito da Assemblea Teatro.

Con la regia di Renzo Sicco, la voce narrante di Gisella Bein e i disegni realizzati dal vivo da Monica Calvi L’uomo che piantava gli alberi racconta la vicenda di Elzèard Bouffier, pastore che si dedicò, all’inizio del secolo scorso, alla piantumazione di 10 mila querce sulle pendici delle alpi provenzali.

Una storia positiva, capace di trasmettere un messaggio profondo: la riconciliazione dell’uomo con la natura.

Appuntamento in via Principale 25 sulla piazza del Municipio di Sauze di Cesana. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Chiesa di San Restituto.