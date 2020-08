Fregolent (Italia Viva): "Su bonus Inps Lega senza vergogna"

"Nonostante avessero criticato la legge i Parlamentari ed i consiglieri regionali della Lega sono stati tra i più attenti fruitori non solo del bonus Covid, ma anche delle misure di sostegno varate dalle Regioni per i cittadini in difficoltà. E tutto questo nel silenzio assordante del partito di Salvini che ha avuto il coraggio di scaricare tutta la responsabilità sui commercialisti":è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.

"In Piemonte il centrodestra sta addirittura difendendo una norma che ha permesso ad una senatrice della Lega di ottenere 1500 euro destinati ai cittadini in difficoltà perché non erano previsti limiti di reddito. Se per il bonus nazionale la stretta tempistica per l'erogazione delle risorse aveva sconsigliato limiti di reddito stessa cosa non si può dire per Riparti Piemonte dove la giunta aveva tutto il tempo per definire regole eque e chiare".

"Il partito di Salvini ha perso il contatto con la realtà", ha concluso l'esponente di Italia Viva.