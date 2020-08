Bonus Inps, è torinese la senatrice sospesa dalla Lega

La vicenda Bonus Inps fa una nuova 'vittima': Marzia Casolati, senatrice della Lega, è stata sospesa dal partito per aver ricevuto il contributo di 1500 euro previsto dalla Regione Piemonte per le imprese costrette alla chiusura per il lockdown.

50enne, nata a Torino, dove vive e ha un negozio di oreficeria, la Casolati si è avvicinata alla politica da giovane: a 22 anni aderisce alla Lega nord, coprendo numerosi incarichi. Nel '93 viene eletta al Consiglio comunale della sua città e ci resta fino al 2001. E' arrivata in Senato due anni fa, eletta nel collegio di Moncalieri, oggi fa parte della commissione Politiche europee, di quella straordinaria sui diritti umani ed è componente della commissione d'inchiesta sui femminicidi.

E' sposata e come risulta dalla documentazione patrimoniale data al Senato, nel 2019 ha dichiarato un reddito complessivo di 101.314 euro. Come ha precisato la Lega, il bonus regionale da 1500 euro è stato richiesto dalla senatrice lecitamente ed "è stato già da tempo completamente restituito". Tuttavia, come ha rimarcato in una nota il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo, "non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio".

La sospensione dal partito è stata accettata e condivisa dalla stessa Casolati.