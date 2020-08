Nuova Ghibli Hybrid: il primo veicolo elettrificato nella storia di Maserati

La nuova Ghibli Hybrid rappresenta uno dei progetti più ambiziosi per Maserati, che dopo l'annuncio del nuovo motore per la supersportiva MC20 segna ora un ulteriore passo avanti verso la nuova Era del marchio.

La scelta di introdurre la tecnologia ibrida sulla berlina Ghibli non è casuale: questo modello, con oltre 100.000 unità prodotte dal suo lancio nel 2013, incarna perfettamente il DNA della Casa modenese.

In effetti, la sfida che Maserati deve affrontare è stata quella di entrare nel mondo dell'elettrificazione senza alterare la filosofia ei valori fondamentali del marchio. Il risultato? La creazione del miglior ibrido possibile. Inoltre, Ghibli Hybrid manterrà il sound inconfondibile che da sempre contraddistingue ogni Maserati.

L'arrivo della nuova Ghibli Hybrid amplia così la gamma Maserati, che ora è ancora più competitiva e rispondente alle richieste del mercato.

Il design

Ghibli Hybrid è immediatamente riconoscibile, grazie anche al nuovo design sia degli esterni che degli interni. Il denominatore comune del restyling, messo a punto dal Centro Stile Maserati, è il colore blu, scelto per identificare tutte le vetture con tecnologia ibrida e il nuovo mondo che rappresentano.

All'esterno, il colore blu caratterizza i tre iconici condotti d'aria laterali, le pinze dei freni e il fulmine nell'ovale che racchiude il Tridente sul montante posteriore. Lo stesso colore blu riappare all'interno dell'auto, in particolare sulle cuciture ricamate dei sedili. La nuova Ghibli Hybrid introduce anche nuovi contenuti stilistici, a partire dalla nuova calandra anteriore, con barre ridisegnate per rappresentare un diapason, un dispositivo musicale che emette un suono di estrema purezza, e che evoca anche il simbolo del Tridente stesso. Notevoli i cambiamenti nella parte posteriore della vettura, dove i gruppi ottici sono stati completamente ridisegnati, con un profilo a boomerang ispirato alla 3200 GT e alla concept car Alfieri.

Mild Hybrid

In perfetta sintonia con il proprio DNA, Maserati ha scelto una soluzione ibrida incentrata principalmente sul miglioramento delle prestazioni, riducendo allo stesso tempo i consumi e le emissioni.

La tecnologia ibrida sfrutta l'energia cinetica che l'auto accumula in movimento, recuperandola e trasformandola in elettricità durante la decelerazione e la frenata, e immagazzinandola in una batteria.

L'innovativo propulsore, frutto di un approfondito lavoro di sviluppo ingegneristico da parte dei tecnici e ingegneri del Maserati Innovation Lab di Modena, abbina un motore a combustione interna (4 cilindri, turbo, cilindrata di 2,0 l) con un alternatore da 48 volt e un compressore elettrico (e-Booster), supportato da una batteria. Questa soluzione è unica nel suo segmento ed è la prima di una nuova generazione di propulsori, con il perfetto compromesso tra prestazioni, efficienza e piacere di guida.

La batteria è montata nella parte posteriore dell'auto, con vantaggi in termini di migliore distribuzione del peso.

Questa versione pesa circa 80 kg in meno rispetto al Diesel.

Grazie alla potenza massima di 330 CV e alla coppia di 450 Nm erogata a soli 1.500 giri / min, i dati prestazionali della nuova Ghibli Hybrid sono davvero impressionanti: velocità massima di 255 km / he accelerazione da 0 a 100 km / h in 5,7 secondi.

Gli occupanti di Ghibli Hybrid potranno ancora godere dell'inconfondibile sound che caratterizza tutti i modelli Maserati, grazie allo scarico ottimizzato, che include risonatori appositamente progettati.

Connettività

Ghibli Hybrid segna anche il debutto del nuovo programma Maserati Connect , che consente un collegamento costante con l'auto: lo scambio di informazioni continua anche in movimento, per migliorare i servizi offerti al guidatore. Oltre ad aggiornare i pacchetti software, il sistema esegue controlli sull'auto e monitora i servizi di Safety Security in caso di emergenza.

Il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant è di ultima generazione, basato su input digitali di Android Automotive, software che offre una User Experience innovativa completamente personalizzabile in base alle preferenze personali del guidatore. Lo schermo HD del sistema multimediale, con una nuova grafica, più user-friendly e senza surround, è aumentato di dimensioni da 8 ”4 a 10” 1. Viene inoltre introdotto un nuovo cruscotto con dispositivi digitali e nuova grafica.

Elettrificazione alla maniera Maserati

La nuova Ghibli Hybrid rappresenta il primo passo di un piano che porterà all'elettrificazione di tutti i nuovi modelli Maserati. Le prime auto completamente elettriche del Brand saranno le nuove GranTurismo e GranCabrio, previste per il 2021.

Maserati SpA

Maserati produce una gamma completa di vetture uniche con una personalità sorprendente, immediatamente riconoscibili ovunque. Con il loro stile, tecnologia e carattere innatamente esclusivo, soddisfano i gusti più esigenti ed esigenti e sono sempre stati un punto di riferimento del settore automobilistico. Ambasciatori di questa eredità sono l'ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli e il Levante, il primo SUV di Maserati. Una gamma completa, con motori a benzina e diesel, trazione posteriore e integrale, i migliori materiali e un'ingegneria eccezionale. Una tradizione di auto di successo, ognuna di esse ridefinisce ciò che rende un'auto sportiva italiana in termini di design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza.