In meno di dieci giorni colleziona un arresto e due denunce

Due settimane fa la donna è stata trovata a discutere animatamente con una sua conoscente in zona Barriera di Milano. I toni si sono fatti sempre più accesi ed una pattuglia del commissariato in transito, è intervenuta cercando di sedare gli animi.

La ventiquattrenne in preda ad un scatto d’ira, dapprima ha rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha afferrato una bottiglia di vetro e l’ha scagliata contro la rivale ed i poliziotti al suo fianco. Immediatamente bloccata, la giovane ha continuato a divincolarsi con forza, riuscendo a colpire la carrozzeria della Volante, danneggiandola. Una volta all’interno dell’autovettura ha poi continuato a dare in escandescenze, proferendo minacce ed ingiurie di vario tipo all’indirizzo degli agenti.

Scattate le manette per resistenza e minaccia, danneggiamento e denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale, vilipendio, lancio di oggetti pericolosi e rifiuto di fornire le proprie generalità. Alcuni giorni dopo la Volante del commissariato San Donato è stata chiamata ad intervenire in un supermercato di via Orvieto dove personale dipendente stava trattenendo l’autrice di un furto.

In questa circostanza la ventiquattrenne era stata sorpresa mettere in borsa diversi prodotti trafugati dagli scaffali; una parte erano già stati consumati prima dell’arrivo degli operatori, il rimanente è stato riconsegnato al responsabile del punto vendita. Denunciata per furto.