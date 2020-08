Il cordoglio del Governatore Cirio per la scomparsa del sindaco di Bruzolo: "Il Piemonte è grato a persone così"

Ieri mattina la notizia dell'improvvisa morte ed oggi anche il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto ricordare il sindaco di Bruzolo Mario Richiero.

Il Governatore era presente alle esequie e ha affidato ad un commosso post il suo omaggio per il primo cittadino prematuramente scomparso: "Ho voluto portare la vicinanza e la gratitudine del Piemonte alla famiglia di Mario Richiero e a tutta la comunità di Bruzolo, che con il suo sindaco ha perso un uomo che ha dedicato la vita al suo Comune e ai suoi cittadini".

"Il Piemonte è grato a persone come Mario. È grato ai suoi Sindaci", ha concluso Cirio. "Se abbiamo un modo per far vivere in eterno qualcuno è continuando a prenderci cura delle cose che più ha amato".