Centro, arrestati due "topi d'auto"

Due topi d’auto sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante domenica pomeriggio. Poco prima delle 19, è giunta una segnalazione di due persone intente ad armeggiare su una Smart in sosta in via Pomba. I due poco dopo si sono allontanati in direzione di via Giolitti dove i poliziotti intervenuti li hanno fermati. Uno dei due è stato trovato mentre rovistava all'interno di un’altra Smart, il suo complice fungeva da palo.

I rei, due cittadini algerini di 32 e 33 anni entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per tentato furto.