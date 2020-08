Il maltempo si abbatte su Hiroshima Mon Amour, ma la rassegna di fine estate non si ferma

Lo spazio di via Bossoli 83 si prepara ad accogliere il pubblico di fine estate mercoledì 2 settembre con Pacifico e Stefano Bartezzaghi, nello spettacolo "Vedi alla voce. Serata con fantasmi enigmatici e pacifici", alle ore 21. Persone celebri e sconosciuti di valore verranno evocati tramite canzoni e racconti: una sorta di "concertino spiritico" per praticare buchi nella memoria, e dentro questi stivare le canzonacce sconce, gli enigmi risolti in sogno e dimenticati al risveglio, le voci fuori palco degli attori e i rumori di scena.

Era invece previsto questa sera il "Golfo Mistico Live" di Samuel, con uno speciale set acustico ed elettronico, ma, a scopo precauzionale, è stato spostato alla sera di mercoledì 9 settembre, con un primo spettacolo alle ore 20 e un secondo alle ore 22. I ticket acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data per l’orario indicato sul biglietto, mentre coloro che volessero il rimborso possono richiederlo entro il 6 settembre.

Una decisione, quella di rimandare l'evento, presa nel giorni scorsi dal frontman dei Subsonica con la sua crew "per eseguire dei controlli, doverosi per garantire la salute di tutti", come hanno spiegato gli organizzatori in una nota.