Nichelino festeggia i 100 anni di una arzilla nonnina

100 anni sono un traguardo che riescono a raggiungere in pochissimi. Ed allora anche il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche della Terza Età Giorgia Ruggiero hanno fatto gli auguri a nome della città di Nichelino alla signora Maria Genoni, che ha celebrato ieri il secolo di vita.

Un bel traguardo festeggiato con il figlio Mario Dettomi, di 72 anni, la nuora Claudia, e gli amici Carmen Ingrao e Claudio Purro. Tolardo e Ruggiero hanno portato alla centenaria un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri di tutta la Città. Maria, originaria della provincia di Varese, vive a Nichelino, nel quartiere Castello, dalla fine degli anni '70 del secolo scorso.

La sua vita ha attraversato gli orrori della seconda guerra mondiale, periodo in cui ha conosciuto il marito che ha poi sposato al termine del conflitto bellico. Prima di sposarsi e trasferirsi a Torino, lavorava in una fabbrica: poi, da casalinga, si è appassionata al cucito.

Il figlio Mario ha lavorato come funzionario per la Fiat ed è conosciuto per i suoi dipinti che sono molto apprezzati.