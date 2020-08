Le anagrafi torinesi verso la svolta digitale: arriva un nuovo sistema informatico per migliorare i servizi

Via libera dalla Giunta comunale – su proposta dell’assessore all’Innovazione Marco Pironti - all’acquisizione di un nuovo applicativo da impiegare nella gestione dei servizi anagrafici.

Un software che sostituirà quello ora utilizzato nei circa 400 sportelli delle anagrafi torinesi per rilasciare certificati, registrare cambi di residenza, per la gestione delle liste elettorali e dello stato civile

Una operazione necessaria perché il sistema attualmente in uso, oltre a comportare alti costi di manutenzione, non garantisce per i processi automatizzati i livelli tecnologici di interoperatività tra le banche dati di enti diversi e di archivi locali richiesti dal sistema dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Ministero dell’Interno (ANPR) per la condivisione, lo scambio di informazioni, le attività di verifica dati e la produzione di certificazioni.

Una volta effettuata la sostituzione - per la cui realizzazione (operata in coordinamento con il Csi Piemonte) il Comune di Torino ha stanziato la somma di 800mila euro – i canoni di gestione infrastrutturale (il sistema funzionerà su architettura cloud della Città) e i costi di manutenzione annui risulteranno più che dimezzati, passando da un milione e 300mila circa a 600mila euro ogni dodici mesi, e la capacità di interfacciarsi con altre banche dati risulterà più elevata e maggiormente adatta a sfruttare al meglio le potenzialità della ANPR.

Il nuovo applicativo, di fatto, potrà contribuire a migliorare la qualità del servizio, assicurando maggiore efficienza ai processi gestionali interni e, sul fronte dell’output, incrementando l’offerta multicanale dei servizi al cittadino e alle imprese forniti attraverso il portale Torino Facile.



Il processo di sostituzione sarà completato entro il primo semestre del 2021.