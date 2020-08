Torino torna a fare i conti col maltempo, ma stavolta non è un nubifragio come quello del 17 agosto [VIDEO]

Torino torna a fare i conti con il maltempo. Come ampiamente previsto da Arpa Piemonte, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, poco dopo le 15 di oggi pomeriggio ha iniziato a piovere su tutta la città.

E' la seconda volta, dopo il ferragosto, che si fanno i conti con il cattivo tempo in città. Stavolta, però, a differenza dello scorso 17 agosto, non si è trattato di un fortissimo nubifragio, anche se ha diluviato per alcuni momenti, soprattutto nella zona nord di Torino.

Stavolta, quantomeno, niente trombe d'aria o grandine, come era successo ad inizio della settimana scorsa, quando strade, balconi e soprattutto cantine erano state inondate, con decine di tombini intasati e persino due stazioni della metro costrette a chiudere.

Stavolta, invece, la zona sud della città ha visto addirittura fare capolino il sole, dopo l'ammassarsi delle nuvole del primo pomeriggio.