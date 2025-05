Osasco: arriva un nuovo finanziamento per la costruzione del palazzetto polifunzionale

Uno dei punti più dibattuti in campagna elettorale a Osasco è sempre più concreto. La settimana scorsa la Regione ha confermato il finanziamento a fondo perduto di 600.000 euro per la costruzione del palazzetto polifunzionale di circa 400 mq che è da anni tra le priorità dell’Amministrazione comunale. “Per il progetto ci erano già stati assegnati 700.000 euro grazie alla legge 145 per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – racconta il sindaco Adriano Miglio –. Con questo nuovo finanziamento copriamo una buona parte della spesa”.

L’importo complessivo del progetto di costruzione della struttura in via De Marchi ai aggira attorno a un milione e settecentomila euro. Per la parte di spesa che rimane scoperta – circa 300.000 euro – il Comune punta a richiedere un mutuo. “Il palazzetto polifunzionale conterrà un salone polivalente, l’ambulatorio medico che ora è in via IV Novembre in un immobile fatiscente e la sede con centro prelievi dell’Avis, che attualmente si trova in via Giardini, in uno spazio non più adatto alla nuova normativa” dettaglia Miglio. Nel piano interrato ci saranno il magazzino del Comune e quello della Protezione civile.

“Il progetto del nuovo edificio era già stato redatto prima della pandemia e poi i costi sono lievitati a causa del rincaro delle materie prime e dell’inflazione. Fortunatamente siamo stati seguiti nella richiesta di finanziamento dell’assessorato per i Fondi di Sviluppo e Coesione della Regione Piemonte, ottenendo un importante risultato per un Comune di piccole dimensioni” commenta Miglio.