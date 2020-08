Tombini otturati e alberi abbattuti: Torino un'altra volta in balia del maltempo [VIDEO]

Venti minuti di pioggia e i corsi e le vie di Torino si trasformano in veri e propri fiumi. È successo in maniera più impattante il 17 agosto, è ricapitato anche oggi da Parella a Vanchiglia. A salire sul banco degli imputati, i tombini di Torino. La situazione è evidente in piazza Rivoli, dove le condotte otturate hanno immediatamente dato vita a un ruscello. Solo dieci giorni fa, decine e decine di cantine nella zona erano state allegate a causa di questo problema. Eppure, nelle scorse ore, da Palazzo Civico erano arrivate garanzie sulla pulizia dei tombini. "La Protezione Civile - si legge sul sito del Comune - ha dato corso, come da prassi, alle procedure di allertamento per fronteggiare eventuali criticità che potrebbero verificarsi sul territorio cittadino". In particolare, si evidenzia, "il personale di Amiat ha provveduto alla rimozione di terriccio e fogliame presenti lungo le strade e sulle caditoie stradali, mentre Smat ha effettuato, in via preventiva, la pulizia e il flussaggio (pulizia con un sistema aria-acqua) delle caditoie".

Laconico, in tale senso, il commento di Federica Fulco: “Il nostro comitato TorinoinMovimento dalla scorsa volta ha puntato il dito sulla manutenzione e problematica dei tombini: molti insulti ricevuti, poi l'inizio della pulizia e oggi piazza Rivoli si presenta così". La questione caditoie verrà portata in Consiglio comunale, tramite un’interpellanza del consigliere Raffaele Petrarulo: "Sono circa 160mila le caditoie, gli scoli dell’acqua lungo la viabilità cittadini ed alcune di esse non riescono ad assorbire tutta l’acqua piovana e questo avviene perché probabilmente sono intasate e mal pulite da chi preposto alla manutenzione ordinaria degli stessi". "La rimozione del fogliame è di competenza dell’Amiat mentre Smat si occupa dello spurgo e della disostruzione delle camerette di raccordo, del rifacimento delle griglie o della ricostruzione delle condotte di drenaggio". Petrarulo ha depositato un’interpellanza per sapere se sia possibile monitorare tutti i punti critici della città, chiedere assistenza ai tecnici per verificare la corretta funzionalità delle caditoie e se sia possibile chiedere almeno una volta all’anno la pulizia di tutte le caditoie.