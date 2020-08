Cirié, cenano al ristorante cinese e scappano senza pagare il conto offendendo i proprietari: identificati 6 ragazzi

I carabinieri hanno identificato e denunciato per insolvenza fraudolenta e discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi i sei ragazzi che la scorsa sera a Cirié, nel Torinese, hanno cenato in un ristorante cinese "all you can eat", scappando senza pagare il conto e lasciando sul tavolo un foglio con la scritta "cinesi di merda ci avete portato il Covid".

Sono tutti giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni che ai carabinieri hanno raccontato di essere scappati perché volevano divertirsi. I genitori hanno riferito ai militari che provvederanno a pagare il conto.