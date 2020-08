La Polizia denuncia un parcheggiatore abusivo e un minorenne straniero autore di un furto

Nella mattinata di martedì, la pattuglia del commissariato Nizza, transitando in corso Spezia, nota nell’area dell’ospedale S. Anna un soggetto impegnato ad agevolare le manovre di parcheggio di un veicolo, indicando lo spazio dove effettuare la sosta.

L’uomo viene controllato. Si tratta di un cittadino afghano di 41 anni destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Torino per tre anni emesso dal Questore. Alla luce dei riscontri, lo straniero viene denunciato per quest’ultima violazione e per la sua attività di parcheggiatore abusivo.

Lo stesso giorno, verso l’una di notte, un cittadino che passeggia nei giardini di piazza Govean, viene avvicinato da due soggetti. Uno dei due, minore di origine straniera, indica la collanina in oro al collo dell’uomo, facendogli domande al riguardo in lingua straniera. L’uomo cerca allora di distanziarsi dai due individui ma con gesto fulmineo il giovane gli sgancia la catenina da dosso e si allontana.

Solo dopo pochi istanti la vittima si rende conto di quanto accaduto e allerta immediatamente il 112 NUE. Gli agenti del commissariato Nizza intercettano il reo in corso Marconi e lo denunciano per furto e falsa attestazione, a causa del falso nominativo fornito all’atto del controllo.